Продавец заплатил 133 тысячи за обман покупателя

Калужанин приобрел новый мобильник за 44 тысячи рублей. Позже выяснилось, что устройство перед продажей уже побывало в ремонте.
Тогда обманутый покупатель обратился с иском в суд. Продавца обязали возместить стоимость телефона и моральный ущерб. А также наложили штраф.
Сумму к взысканию определили в 133 тысячи рублей, сообщила пресс-служба УФССП по Калужской области в четверг, 1 августа.
После беседы с судебным приставом, который рассказал о принудительных мерах взыскания, коммерсант полностью погасил задолженность.
Фото: Pixabay.com.
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