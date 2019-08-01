Продавец заплатил 133 тысячи за обман покупателя

01.08.2019 15:08 340

Калужанин приобрел новый мобильник за 44 тысячи рублей. Позже выяснилось, что устройство перед продажей уже побывало в ремонте.

Тогда обманутый покупатель обратился с иском в суд. Продавца обязали возместить стоимость телефона и моральный ущерб. А также наложили штраф.

Сумму к взысканию определили в 133 тысячи рублей, сообщила пресс-служба УФССП по Калужской области в четверг, 1 августа.

После беседы с судебным приставом, который рассказал о принудительных мерах взыскания, коммерсант полностью погасил задолженность.

Фото: Pixabay.com.