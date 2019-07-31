Несколько районов и деревень проведут этот день без света

31.07.2019 10:27 49

Сегодня несколько районов Калуги останутся без света. Об этом сообщает городская управа. Публикуем график отключений: С 10:00 до 12:00: Большие Козлы (частично). С 09:00 до 19:00: Будаково (частично). С 09:00 до 17:00: Гергиевское,

Крутицы,

СНТ Надежда,

Рябинушка,

Нива,

Ручеек,

ДОК. С 08:00 до 20:00: Рождествено,

Епархия,

СНТ Кристалл. Фото: pxhere.com.



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