Подруги ответят за кражу банковской карты

31.07.2019 12:00 259

Следователи завершили расследование уголовного дела о краже, которую этой весной совершили две несовершеннолетние подруги. Отдыхая в одном из кафе, они познакомились с мужчиной. Он предложил им сделать заказ и пообещал расплатиться по счету. В доказательство показал банковскую карту и даже назвал пин-код.

Предприимчивые девушки похитили карту и сняли с нее деньги - всего 150 тысяч рублей. Щедрый мужчина обратился в полицию. Девушки раскаялись и признали свою вину, поэтому полицейские ходатайствуют о применении в отношении подруг принудительных мер воспитательного характера, сообщает пресс-служба областного УМВД 31 июля.

Фото: pxhere.com.