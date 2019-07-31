У 80-летнего дедушки украли все документы

31.07.2019 09:59 90

80-летний пенсионер лишился всех документов, когда выносил мусор, сообщает пресс-служба областного УМВД 31 июля. Сумку, в которой находились паспорт, пенсионное удостоверение, сберегательная книжка и страховое свидетельство, похитили двое жителей Кирова.

Их удалось задержать по горячим следам. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, а за похищение документов могут лишиться свободы на три месяца.

Фото: flickr.com.