Магазины продолжают скрывать, где настоящее молоко

31.07.2019 11:09 383

Сотрудники регионального Роспотребнадзора продолжают проверять, как магазины информируют покупателей о составе молока. В некоторых торговых залах нет надписи «Продукты без заменителя молочного жира». Молочные продукты и молокосодержащие размещены на одном прилавке. Составлено 10 протоколов, руководители торговых точек должны устранить нарушения, сообщается на сайте областного Роспотребнадзора. Фото: pixnio.com.



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