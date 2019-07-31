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Магазины продолжают скрывать, где настоящее молоко

31.07.2019 11:09 0 383
Магазины продолжают скрывать, где настоящее молоко

Сотрудники регионального Роспотребнадзора продолжают проверять, как магазины информируют покупателей о составе молока. В некоторых торговых залах нет надписи «Продукты без заменителя молочного жира». Молочные продукты и молокосодержащие размещены на одном прилавке.

Составлено 10 протоколов, руководители торговых точек должны устранить нарушения, сообщается на сайте областного Роспотребнадзора.

Фото: pixnio.com.

 


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Тэги: молоко Роспотребнадзор
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