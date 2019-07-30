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Дама оплатила 95 штрафов за нарушения ПДД, чтобы не стать пешеходом

30.07.2019 21:06 0 184
Дама оплатила 95 штрафов за нарушения ПДД, чтобы не стать пешеходом

34-летняя жительница Калуги накопила 90 тысяч долга по 95 штрафам за нарушения правил дорожного движения, сообщила пресс-служба УФССП во вторник, 30 июля.

Судебные приставы предупредили гражданку, что она может стать пешеходом на время пока не погасит всю сумму задолженности.

Нарушительницу такая перспектива не устроила, и она погасила всю сумму долга.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.


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