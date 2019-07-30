Мать ребенка-колясочника попросила прокуратуру проверить новый пандус

30.07.2019 18:56 61

В прокуратуру Людинова обратилась мать ребенка-колясочника с просьбой проверить пандус, установленный в подъезде их дома, на соответствие нормам.

Дом был введен в эксплуатацию в октябре 2017 года. Через год подрядчик установил пандус.

Проведенная проверка показала, что конструкция не соответствует требованиям строительных норм и правил, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 30 июля.

Кроме того, выяснилось, что дом оборудован подъемными устройствами для инвалидов. Однако они не введены в эксплуатацию.

Прокуратура направила в суд иск, с требованием обязать администрацию города привести пандус в соответствие нормам.

Суд требование прокуратуры удовлетворил.

Фото: Pixabay.com