Сарай сгорел в Медынском районе

30.07.2019 18:55 56

Во вторник, 30 июля, в 14:23 на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Медынском районе. Загорелся сарай в одном из домовладений в деревне Прокшино. На месте происшествия работали 4 пожарных и 1 спецмашина. Огонь потушили. Пострадавших нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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