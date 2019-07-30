Почти 40 калужан стали добровольными пожарными за прошедшие полгода

30.07.2019 13:26 20

С начала года около 40 калужан присоединились к числу добровольных пожарных области, сообщила пресс-служба МЧС во вторник, 30 июля.

Из них 30 человек создали 3 добровольные пожарные дружины, 4 - организовали добровольную пожарную команду, 2 – были приняты в уже существующие команды.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области