Итальянский духовой оркестр выступил в Калуге

30.07.2019 13:25 25

27 июля, в субботу, в городском парке культуры и отдыха выступил духовой оркестр из итальянского города Ардеа, сообщила пресс-служба Минкультуры Калужской области.

Объединение музыкантов ведет свою историю с 1890 года. Сейчас труппа выступает под названием «Объединенная филармония «Город Ардеа».

Три года назад коллектив уже посещал Калужскую область. Тогда музыканты выступили на Дне города в Обнинске.

Фото: пресс-служба Минкультуры по Калужской области.