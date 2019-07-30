Жителю Козельска грозит 10 лет тюрьмы, за месть обидчику

44-летний житель Козельска отдыхал в одном из заведений, когда к нему подошли трое неизвестных мужчин.
Между гражданами завязалась ссора, которая переросла в драку, в ходе которой отдыхающего избили.
После этого мужчина пошел в магазин, где купил бутылку водки и нож.
Под воздействием спиртного побитый вернулся к обидчикам и нанес одному из них удар ножом в живот.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Гражданину грозит до 10 лет тюрьмы.
Фото: Pixabay.com
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