Жителю Козельска грозит 10 лет тюрьмы, за месть обидчику

30.07.2019 11:48 167

44-летний житель Козельска отдыхал в одном из заведений, когда к нему подошли трое неизвестных мужчин.

Между гражданами завязалась ссора, которая переросла в драку, в ходе которой отдыхающего избили.

После этого мужчина пошел в магазин, где купил бутылку водки и нож.

Под воздействием спиртного побитый вернулся к обидчикам и нанес одному из них удар ножом в живот.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Гражданину грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com