Лиса из Ульяновского района оказалась заражена бешенством

29.07.2019 16:34 214

Исследование головного мозга лисы из деревни Старица Ульяновского района подтвердило, что животное заражено бешенством, сообщает комитет ветеринарии при правительстве области.

В связи с этим проводятся специальные мероприятия по ликвидации заболевания. А всем владельцам животных рекомендовано проверять своих питомцев у ветеринаров, проводить вакцинацию кошек и собак против бешенства.

Кстати, сегодня же снят карантин по бешенству в Малоярославецком районе.

Фото: pxhere.com.