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Девушка поделилась планшетом со знакомым, а он сдал его в ломбард

29.07.2019 15:48 0 286
Девушка поделилась планшетом со знакомым, а он сдал его в ломбард

25-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья предстанет перед судом за растрату. Он попросил у своей знакомой планшет на некоторое время в личное пользование, а потом попросил другую знакомую сдать его в ломбард.

Там не знали о том, что вещь принадлежит другому человеку, и заплатили 2,5 тысячи рублей. Позже владелица техники обратилась в полицию. Но вернуть планшет хозяйке уже не получилось: его перепродали сотрудники ломбарда третьим лицам.

Находчивый молодой человек ждет приговора, уголовное дело направлено в суд, сообщает 29 июля пресс-служба областного УМВД.

Фото: pexels.com.


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Тэги: кража полиция
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