Угонщик прокатился на авто и разбил его

29.07.2019 14:51 362

В Кировском районе у местного жителя угнали автомобиль, сообщает пресс-служба областного УМВД 29 июля.

Найти пропажу удалось достаточно оперативно, но машина была в неисправном состоянии. После задержания подозреваемый в угоне признался, что увидел припаркованный автомобиль с открытыми дверями и ключами в замке зажигания. Не смог устоять и решил покататься, но не справился с управлением. Машину горе-водитель бросил и скрылся.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело.

Фото: pxhere.com.