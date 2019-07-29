Угонщик прокатился на авто и разбил его

В Кировском районе у местного жителя угнали автомобиль, сообщает пресс-служба областного УМВД 29 июля.
Найти пропажу удалось достаточно оперативно, но машина была в неисправном состоянии. После задержания подозреваемый в угоне признался, что увидел припаркованный автомобиль с открытыми дверями и ключами в замке зажигания. Не смог устоять и решил покататься, но не справился с управлением. Машину горе-водитель бросил и скрылся.
Против молодого человека возбуждено уголовное дело.
Фото: pxhere.com.
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