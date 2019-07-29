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Грабители украли телефон и часы у своего знакомого

29.07.2019 13:00 0 134
Грабители украли телефон и часы у своего знакомого

В Людиновском районе полицейские задержали двух молодых людей, которые похитили мобильник и наручные часы у своего знакомого. Сделали они это открыто, не скрываясь.

Потерпевший обратился в дежурную часть, ущерб он оценил в 15 тысяч рублей. Вещи уже вернулись законному владельцу, а грабителям придется ответить за свои действия по закону: им грозит тюремное наказание сроком до пяти лет, сообщает пресс-служба регионального УМВД 29 июля.

Фото: pxhere.com.


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Тэги: кража полиция
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