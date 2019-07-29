Застолье соседей закончилось поножовщиной

29.07.2019 12:31 246

Калужанин стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

А все начиналось вполне невинно: 38-летний мужчина пришел в гости к своему соседу. В течение нескольких часов мужчины выпивали, а потом поссорились. Недолго думая, один из приятелей схватил со стола кухонный нож и ранил собутыльника в живот, сообщает пресс-служба областного УМВД 29 июля.

Потерпевшего увезли в больницу, а горе-соседа- в полицию. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: pexels.com.