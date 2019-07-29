Двигатель от иномарки и велосипед украли с дачи три мигранта

В Жуковском районе с дачного участка украли двигатель от иномарки, велосипед и металлические изделия. С заявлением в полицию обратился местный житель. Об этом сообщает региональное управление МВД России по Калужской области 28 июля. Сумма ущерба составила 250 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что кражу совершили три мигранта.
Нарушители закона задержаны, стражи порядка проверяют их причастность к другим преступлениям.
Фото: Pxhere.com
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