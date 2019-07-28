Пенсионерка приютила трех мигрантов, но только на бумаге

В Козельском районе 56-летняя женщина зарабатывала на мигрантах.Об этом сообщает УМВД Росии по Калужской области 28 июля. Пенсионерка за деньги сделала регистрацию трем жителям ближнего зарубежья, однако фактически мигранты жили по другому адресу.
Возбуждено уголовное дело. Пенсионерка может получить до 3 лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области.
|
Мотоцикл врезался в "Хендай" на трассе 28.07.2019 08:18
Пропавшая пенсионерка найдена живой 28.07.2019 07:02
За укус собаки хозяина чуть не пристрелил сосед 27.07.2019 18:25
Девяностотрехлетняя пенсионерка ушла за грибами и пропала 27.07.2019 13:30
«Хендай» слетел в кювет и перевернулся в Куйбышевском районе 27.07.2019 10:18
Осужденных товарковской колонии спасли от условного пожара 26.07.2019 19:21
Прокуратура Обнинска обходит с рейдами дворы города 26.07.2019 19:02
«ПАЗ» сбил велосипедиста в центре Калуги 26.07.2019 17:53
Дорожники получили серебряные и бронзовые значки ГТО 26.07.2019 17:27
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: