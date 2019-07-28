Пенсионерка приютила трех мигрантов, но только на бумаге

28.07.2019 11:07 219

В Козельском районе 56-летняя женщина зарабатывала на мигрантах.Об этом сообщает УМВД Росии по Калужской области 28 июля. Пенсионерка за деньги сделала регистрацию трем жителям ближнего зарубежья, однако фактически мигранты жили по другому адресу.

Возбуждено уголовное дело. Пенсионерка может получить до 3 лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области.