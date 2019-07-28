Мотоцикл врезался в "Хендай" на трассе

28.07.2019 08:18 284

В Жуковском районе столкнулись автомобиль "Хендай" и мотоцикл "Кавасаки". Об аварии сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 27 июля. ДТП произошло на трассе А-130. Известно, что несколько человек пострадали. На ликвидацию ДТП выехали 9 человек, это медики, спасатели и сотрудники ГИБДД.

Степень тяжести пострадавших не сообщают. Так же не известны и причины столкновения.

Фото:Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.