Пропавшая пенсионерка найдена живой

Пропавшая в Сухиничском районе пенсионерка найдена живой. Об этом сообщает добровольный поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" 27 июля. 93-летняя женщина ушла в лес за грибами и заблудилась. На ее поиски ушло около суток.
Добровольцы поисковики просят жителей области быть внимательнее и соблюдать меры предосторожности. За семь дней это уже третий грибник, заблудившийся в лесу.
Фото: Добровольный поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".
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