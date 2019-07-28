Пропавшая пенсионерка найдена живой

28.07.2019 07:02 308

Пропавшая в Сухиничском районе пенсионерка найдена живой. Об этом сообщает добровольный поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" 27 июля. 93-летняя женщина ушла в лес за грибами и заблудилась. На ее поиски ушло около суток.

Добровольцы поисковики просят жителей области быть внимательнее и соблюдать меры предосторожности. За семь дней это уже третий грибник, заблудившийся в лесу.

Фото: Добровольный поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".