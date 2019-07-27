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Девяностотрехлетняя пенсионерка ушла за грибами и пропала

27.07.2019 13:30 0 279
Девяностотрехлетняя пенсионерка ушла за грибами и пропала

В Сухиничском районе пропала 93-летняя пенсионерка. Об этом сообщает Добровольный Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" 27 июля. Женщина ушла за грибами из дома в поселке городского типа Середейский 26 июля и не вернулась.

Приметы: Рост 150 см, худощавого телосложения, голубые глаза.

Была одета в темно-синюю жилетку, сиреневую кофту, черные резиновые сапоги и в зеленый в цветочек платок.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просьба сообщать по телефон 8-800-700-54-52 или 112.

Фото: Добровольный поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

 


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Тэги: лиза алерт пропал человек грибник
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