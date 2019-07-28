Три товарища угнали три велосипеда

28.07.2019 16:04 297

В Малоярославецком районе из подъезда одного дома были украдены сразу три велосипеда. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 27 июля. Грабителями оказались три местных жителя. Они знали, что в подъезде двухколесный транспорт без специальных замков.Забрав велосипеды, молодые люди поехали кататься по городу, а затем выкинули транспорт в овраг.

Вскоре преступники были задержаны. Они возместили ущерб владельцам транспорта и искренне удивились возбуждению уголовного дела. По словам молодых людей, они просто хотели покататься. Теперь им грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области.