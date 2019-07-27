За укус собаки хозяина чуть не пристрелил сосед

27.07.2019 18:25 351

В Кирове местный житель чуть не пристрелил соседа. Причиной раздора стала злая собака последнего. Об это сообщает региональное управление МВД России 27 июля. 62 летний местный житель пришел с ружьем в дом к своему знакомому, стал громко браниться и угрожать убийством. Испугавшись за свою жизнь. Потерпевший вызвал наряд полиции. Возбуждено уголовное дело.

Следователи выяснили, что ранее вспыльчивого мужчину покусала собака потерпевшего. И он захотел разобраться «по-мужски». Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за угрозу убийством – 2 года тюрьмы.

Фото: pxhere.com