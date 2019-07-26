Прокуратура Обнинска обходит с рейдами дворы города

26.07.2019 19:02 114

Прокуратура Обнинска совместно с администрацией и полицией проводят рейды по профилактике и выявлению правонарушений несовершеннолетних.

Так, в минувший вторник, представители власти провели разъяснительную беседу об ответственности за правонарушения с подростками в одном из дворов по проспекту Маркса.

Данные мероприятия будут проводиться на протяжении всего летнего периода, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 26 июля.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.