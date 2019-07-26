215 алиментщиков стали фигурантами уголовных дел

Судебные приставы отчитались о проведенной работе с должниками по алиментам за прошедшие полгода. 400 жителей области привлекли к административной ответственности, сообщила пресс-служба УФССП в четверг, 25 июля.
Из них 338 должников привлечены судом к обязательным работам, 7 – были арестованы на срок до 15 суток, а 1 – оштрафован на 20 тысяч рублей.
Кроме того, дознаватели УФССП возбудили уголовные дела в отношении 215 злостных неплательщиков.
Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.
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