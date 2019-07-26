Агрофирма задолжала сотрудникам 1,3 миллиона зарплаты

26.07.2019 16:13 209

Прокуратура Мосальского района выявила, что ООО «Савинская нива» задолжала своим 50 работникам 1 миллион 300 тысяч зарплаты за период с 15 по 31 мая этого года.

Исполнительному директору было внесено представление об устранении нарушения, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 26 июля.

В результате долг перед работниками был полностью погашен, виновное должностное лицо дисциплинарно наказали.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.