Долину реки Нара в Жуковском районе объявили памятником природы

26.07.2019 13:14 189

Пойму реки Нары с водопадом «Радужный» в Жуковском районе Постановлением Правительства Калужской области объявили памятником природы, сообщил Минприроды в пятницу, 26 июля.

Теперь эта местность причислена к особо охраняемым территориям регионального значения.

Экологи оценивают нынешнее состояние природного комплекса как удовлетворительное.

Эти места очень любят отдыхающие, оставляя после себя многочисленные кострища и свалки мусора.

Чиновники надеются, что новый правовой статус и соответствующие ограничения позволят уменьшить рекреационную нагрузку и сохранить живописную природу.

Фото: пресс-служба минприроды Калужской области.