Мужчин-волонтеров приглашают помочь обустроить заповедник

26.07.2019 11:15 289

Заповедник «Калужские засеки» приглашает добровольцев-мужчин для помощи в обустройстве мест наблюдения за животными, сообщила пресс-служба нацпарка в четверг, 25 июля.

С 6 по 8 августа нужно будет разобрать старое оборудование, расчистить и обустроить территорию под новую наблюдательную вышку.

Более подробная информация об условиях участия - на страничке заповедника.

Фото: пресс-служба заповедника «Калужские засеки».