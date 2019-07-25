В Сухиничах осужденным пытались передать телефоны

25.07.2019 16:50 157

Попытку передачи запрещенных предметов на территорию исправительной колонии №5 пресекли с помощью камер видеонаблюдения. Сотрудник охраны увидел, как двое неизвестных перебрасывают свертки на территорию колонии.

В них оказались пять мобильных телефонов, три зарядных устройства и два usb-провода. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УФСИН России по Калужской области 25 июля.

Фото: pxhere.com.