Первоклашкам Обнинска в День знаний подарят книги

25.07.2019 15:35 163

В День знаний полторы тысячи первоклассников наукограда получат в подарок книгу «Мирный атом», сообщается на новостном портале Obninsk.Name.

Юные читатели смогут приобщиться к истории мирного атома, узнать о том, где и как он появился. Авторы книги предлагают детям интересные вопросы: «Откуда в розетке берется ток?», «Как на плите горит газ?», «Откуда в холодильнике лед?».

Первый учебный день в этом году начнется 2 сентября. В Обнинске первый урок посвятят краеведнию.

Фото: новостной портал Obninsk.Name.