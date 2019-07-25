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Первоклашкам Обнинска в День знаний подарят книги

25.07.2019 15:35 0 163
Первоклашкам Обнинска в День знаний подарят книги

В День знаний полторы тысячи первоклассников наукограда получат в подарок книгу «Мирный атом», сообщается на новостном портале Obninsk.Name. 

Юные читатели смогут приобщиться к истории мирного атома, узнать о том, где и как он появился. Авторы книги предлагают детям интересные вопросы: «Откуда в розетке берется ток?», «Как на плите горит газ?», «Откуда в холодильнике лед?».

Первый учебный день в этом году начнется 2 сентября. В Обнинске первый урок посвятят краеведнию.

Фото: новостной портал Obninsk.Name. 


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Тэги: Обнинск атом
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