Калужские полицейские поймали телефонных мошенников

25.07.2019 15:12 314

В Самарской области задержаны двое ранее судимых наркозависимых мужчин, которые обманывали пожилых калужан по телефону. Для этого они использовали известную схему: звонили и представлялись родственниками пенсионеров, сообщали, что находятся в полиции и срочно нужно перевести деньги для освобождения.

Родственники переводили от 5 до 15 тысяч рублей несуществующему «следователю Ларину» .

По всем фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба регионального УМВД 25 июля. Как выяснилось, все деньги, полученные преступным путем, злоумышленники потратили на покупку наркотиков. Сейчас правоохранители проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Фото: pexels.com.