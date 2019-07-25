Муж грозился убить жену топором

25.07.2019 13:45 282

Полицейские Кировского района возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины, который грозился убить свою жену. Во время ссоры, которая произошла из-за ревности, агрессивный муж стал размахивать топором перед испуганной женщиной.

Фигуранту уголовного дела грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Фото: pxhere.com.