В Кирове задержали лесоруба

25.07.2019 13:00 43

В полицию Кировского района обратились работники лесничества, когда обнаружили незаконно спиленные 10 деревьев: березу, сосну и ольху. Полицейские задержали 52-летнего местного жителя в тот момент, когда он пытался вывезти деревья. В отделе полиции мужчина во всем сознался, сообщает 25 июля пресс-служба областного УМВД. Расследование уголовного дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений» продолжается. Фото: УМВД России по Калужской области.



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