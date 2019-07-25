Полицейские поймали вора, укравшего деньги в торговом павильоне

25.07.2019 12:30 102

Калужанка обратилась в полицию после того, как обнаружила пропажу 3500 тысяч рублей. Женщина работала в торговом павильоне и когда отлучилась, то этим воспользовался молодой человек. Он украл деньги, оставленные в подсобке. Полицейские задержали воришку по горячим следам. За кражу ему грозит до двух лет тюрьмы. Сейчас любителя чужтих денег проверяют на причастность к другим похожим преступлениям, сообщает 25 июля пресс-служба областного УМВД.

Фото: pxhere.com.