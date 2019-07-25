Новую линию по переработке мусора запустили в Обнинске

На этой неделе в Обнинске была запущена новая линия по сортировке мусора, сообщил новостной портал Obninsk.Name. в среду, 24 июля
Комплекс рассчитан на обработку около 150 тысяч тонн мусора.
Предприятие планирует втрое увеличить объем вторичного сырья, которое в дальнейшем можно будет использовать в других производствах.
Фото: Pixabay.com.
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