Жилой дом сгорел в Малоярославецком районе

25.07.2019 07:02 295

В три часа дня в среду, 24 июля, на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Малоярославецком районе. Загорелся жилой дом на улице Мирной в деревне Астреево. На месте происшествия работали 10 пожарных и 3 спецмашины. Пожар ликвидировали, в огне никто не пострадал, сообщила пресс-служба МЧС. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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