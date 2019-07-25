Прокурор Обнинска встретился с обманутыми дольщиками

25.07.2019 11:31 167

В обнинской прокуратуре прошло совещание по вопросу решения проблем обманутых дольщиков и завершения строительства «проблемных» объектов.

Помимо прокурора города и предстаивтелей министерства строительства и ЖКХ области, в совещании принял участие застройщик дома №1 в жилом комплексе «Зеленый остров», сами дольщики, а также пострадавшие соинвесторы при строительстве микрорайона «Медгородок».

Сотрудники надзорного ведомства рассказали о том, какая работа проводится, чтобы защитить права дольщиков, и как поспособствовать завершению долгостроя.



Решено активизировать работу по завершению строительства многострадального дома № 1 в «Зеленом острове», а также информировать дольщиков о правовых механизмах восстановления нарушенных прав.



Фото: pxhere.com.