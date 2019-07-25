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Калужское дерби закончилось победой ФК «Калуга»

25.07.2019 10:00 1 225
Калужское дерби закончилось победой ФК «Калуга»

Первый домашний матч футбольного клуба «Калуга» закончился победой в калужском дерби. На поле стадиона «Анненки» вышли игроки двух калужских команд, в том числе обнинский «Квант».

Счет открыл Андрей Волгин, на 68-й минуте второй гол забил Николай Суханов. В итоге 2:0 в пользу «космонавтов» и 6 очков из 6 возможных после двух туров.

Следующий кубковый матч для калужан пройдет 28 июля с местным клубом «Динамо».
Фото: пресс-служба ФК «Калуга».


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Тэги: футбол Анненки дерби
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