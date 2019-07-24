Уборочную компанию оштрафовали на 520 тысяч за свалку ТБО в черте Калуги

24.07.2019 19:00 36

Компанию ООО «ЭКО» признали виновной в нанесении ущерба окружающей среде, в результате незаконного складирования ТБО на территории Калуги.

По иску прокурора Калуги суд вынес решение взыскать с фирмы 520 тысяч, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 24 июля.

Компания с таким решением не согласилась и подала апелляцию.

Однако областной суд отверг доводы ответчика и оставил без изменения решение первой инстанции.

Фото: Pixabay.com