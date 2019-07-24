Полицейские задержали мастера по установке теплиц у него дома

63-летний дачник купил теплицу в одном из магазинов Малоярославца и взял номер установщика у продавца. Мужчины договорились о цене и сроках, и заказчик отдал работнику аванс в 15 тысяч рублей и ключи. Но ни в оговоренные сроки, ни в течение года теплица так и не была установлена.
Обманутый дачник обратился в полицию. Оперативники задержали подозреваемого у него дома, сообщила пресс-служба МВД в среду, 24 июля.
Мужчина пояснил, что выполнить заказ не смог из-за сильной занятости, а деньги давно потратил.
В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
Фигурант в содеянном раскаялся и пообещал аванс вернуть.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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