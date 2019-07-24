Животные покусали более 1800 калужан за полгода

24.07.2019 12:10 249

За 6 месяцев текущего года 1810 человек обратились в медучреждения за медицинской помощью после укусов животными, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в среду, 24 июля.

В этот же период было зарегистрировано 16 случаев бешенства у зверей. Из них: 10 – у лисиц, 4 – у енотовидной собаки, по 1 случаю у домашних кошки и собаки.

Калужанам напоминают, что бешенство не поддается лечению и всегда заканчивается смертью. Единственная возможность избежать заболевания – это вовремя сделать прививки.

Фото: Pixabay.com.