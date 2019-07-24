Калужанка набрала больше 10 кредитов и стала фигуранткой уголовного дела

24.07.2019 11:29 428

Калужская полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении 48-летней местной жительницы, сообщила пресс-служба МВД в среду, 24 июля.

Женщина взяла займ в 15 тысяч рублей, предоставив ложные данные о доходах.

В положенный срок должница средства не вернула и не стала выполнять свои кредитные обязательства.

В ходе проверки выяснилось, что у дамы больше 10 непогашенных кредитов.

Фигурантке грозит 4 месяца ареста.

Фото: пресс-служба УМВД Калужской области.