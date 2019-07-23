На Майской «Форд» сбил пешехода

23.07.2019 14:15 207

Сегодня в Калуге на улице Майской автомобиль «Форд» допустил наезд на пешехода. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в результате ДТП есть пострадавший.

На месте работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.