Калужане узнали, как вести себя за границей

Управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало результаты тематической горячей линии по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.
За период работы горячей линии поступило больше 20 обращений отк алужан. Чаще всего их интересовали компенсации за некачественный тур, действия при порче багажа, профилактика инфекций, права при задержке авиарейса. На все вопросы были получены ответы.
Также поступили и письменные обращения. По одному из них проведена внеплановая проверка, установлены нарушения законодательства в сфере туризма. По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении.
Фото: pxhere.com.
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