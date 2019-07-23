Некачественное молоко сняли с продажи

23.07.2019 14:40 236

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора представили результаты проверки магазинов и молокоперерабатывающих предприятий, реализующих молочные продукты за 6 месяцев этого года. 65 проб продукции не соответствовали по микробиологическим и физико-химическим показателям.

Забраковано и снято с реализации 43 партии молочной продукции в количестве 2566,2 кг. ДОлжностные и юридические лица привлечены к ответственности на сумму 700 тысяч рублей.

Управление продолжает работу по надзору за качеством и безопасностью молочной продукции.

Фото: pxhere.com.