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Некачественное молоко сняли с продажи

23.07.2019 14:40 0 236
Некачественное молоко сняли с продажи

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора представили результаты проверки магазинов и молокоперерабатывающих предприятий, реализующих молочные продукты за 6 месяцев этого года. 65 проб продукции не соответствовали по микробиологическим и физико-химическим показателям.

Забраковано и снято с реализации 43 партии молочной продукции в количестве 2566,2 кг. ДОлжностные и юридические лица привлечены к ответственности на сумму 700 тысяч рублей.

Управление продолжает работу по надзору за качеством и безопасностью молочной продукции. 

Фото: pxhere.com.

 


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Тэги: молоко Роспотребнадзор
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