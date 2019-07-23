Грабитель вернул долг, украв телевизор

23.07.2019 15:31 106

Полицейские задержали жителя Козельска после того, как он похитил телевизор у своего знакомого. Ранее судимый местный житель признался, что его товарищ не вернул ему долг, поэтому забрать "свое" он решил таким образом.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит семь лет тюрьмы. А его приятель, который задолжал подозреваемому деньги, совсем скоро смодет вновь приступить к просмотру телепередач.

Фото: pxhere.com.