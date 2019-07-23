Грабитель вернул долг, украв телевизор

Полицейские задержали жителя Козельска после того, как он похитил телевизор у своего знакомого. Ранее судимый местный житель признался, что его товарищ не вернул ему долг, поэтому забрать "свое" он решил таким образом.
Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит семь лет тюрьмы. А его приятель, который задолжал подозреваемому деньги, совсем скоро смодет вновь приступить к просмотру телепередач.
Фото: pxhere.com.
|
Калужане узнали, как вести себя за границей 23.07.2019 16:01
В Обнинске проконтролируют пешеходов и водителей 23.07.2019 15:38
Некачественное молоко сняли с продажи 23.07.2019 14:40
На Майской «Форд» сбил пешехода 23.07.2019 14:15
В Обнинске обустроят около 40 съездов 23.07.2019 14:02
Клещи продолжают кусать калужан 23.07.2019 13:06
Мужчина украл рельсы, чтобы сдать на металлолом 23.07.2019 12:19
Спасаясь от дождя, парень украл велосипед 23.07.2019 12:00
В Обнинске построят еще один детский сад 23.07.2019 11:50
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
ДелоБанк – в лидерах рейтинга MarksWebb
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: