Спасаясь от дождя, парень украл велосипед

23.07.2019 12:00 239

В дежурную часть Малоярославецкого отдела полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что из подъезда дома угнали ее велосипед. Полицейские по горячим следам задержали воришку: им оказался молодой человек, проживающий в одной из деревень Малоярославецкого района.

Он приехал в районный центр в гости к друзьям. Из-за сильного дождя решил спрятаться в первом попавшемся подъезде. Там же он и обнаружил велосипед без специальных запирающих устройств. На нем молодой человек и продолжил свою прогулку. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Любителю велопрогулок грозит до пяти лет лишепния свободы. А местная жительница совсем скоро получит назад свое транспортное средство.

Фото: pxhere.com.