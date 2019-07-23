Калужанам предлагают придумать скульптуру для аэропорта

23.07.2019 09:45 160

22 июля стартовал конкурс на лучшую скульптурную композицию для Международного аэропорта «Калуга», сообщает пресс-служба правительства области. Скульптурная композиция и информационная стела, посвященные Константину Эдуардовичу Циолковскому, будут расположены вблизи аэропорта.



Участие в конкурсе могут принять все желающие, но нужно соблюсти ряд условий: разработать наиболее оригинальное и выразительное скульптурное и архитектурно-художественное решение скульптурной композиции;

разработать архитектурно-художественное решение информационной стелы;

предусмотреть в проекте скульптурной композиции отражение характерных особенностей образа К.Э. Циолковского как видного ученого исторической эпохи, удаленной от наших дней;

тщательно проработать скульптурную композицию для достижения индивидуального портретного сходства;

учесть в проекте особенности существующей градостроительной ситуации (планировочная и ландшафтная организация – природного комплекса, наличие ценных пород деревьев), а также соблюдение мер авиационной и транспортной безопасности и т.д. Преимущество отдадут проекту, где будет представлено максимальное число перечисленных требований.



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