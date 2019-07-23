Калужане стали меньше жаловаться

23.07.2019 11:20 287

21 730 устных обращений от калужан зарегистрировано городской управой за шесть месяцев этого года, сообщается на сайте ведомства. По сравнению с таким же периодом 2018-го количество обращений снизилось на 12%.

Тем не менее, чаще всего калужане недовольны авариями на водопроводных сетях. Второе место занимают управляющие компании. На третьем месте – обращения от диспетчеров городской аварийной службы, поступившие после аварий на внутридомовых сетях, рассказал начальник управления делами городского головы Юрий Моисеев на планерке. Также он отметил, что повысилась оперативность: 90% вопросов было решено в течение суток.

Оставить жалобу можно на сайте городской управы и сайтах других ведомств.

Фото: городская управа Калуги.