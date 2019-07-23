7 калужских работодателей нарушили пенсионное законодательство

23.07.2019 08:09 648

Прокуратура Калуги выявила 7 организаций, которые в установленный срок не подали сведения в Пенсионный фонд о стаже сотрудников за 2017 год. В результате были нарушены пенсионные права работников, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 22 июля. Прокурор внес представление об устранении нарушений. В шести случаях нарушения устранили и виновных должностных лиц наказали. Одно находится на рассмотрении. Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.



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